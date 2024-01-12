Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yoldan Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

K.K'nin kullandığı 34 YJ 6276 plakalı otomobil, Erzurum- Ağrı kara yolunun Büyüktüy mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücü ile araçtaki E.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.