Erzurum'da Zincirleme Kaza: 13 Araç Karıştı - Son Dakika
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Erzurum'da Zincirleme Kaza: 13 Araç Karıştı

Erzurum\'da Zincirleme Kaza: 13 Araç Karıştı

Erzurum'da etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 13 araç birbirine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar oluştu.

10.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:22
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ERZURUM'da etkili olan sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle 13 araç, zincirlemeye kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Palandöken ilçesi İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Kentte iki gündür etkili olan sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle 3 halk otobüsü, 1 minibüs ve 9 otomobil, birbirine çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu.

Kazazedelerden Lokman Daştan, "Ben üçüncü kaza yapan aracım. Otomobile arkadan çarptılar. Bizden sonra vuran vurana, yol çok kaygan. Ayakta bile durulmuyor" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü.

Öte yandan buzlanma nedeniyle şehrin birçok noktasında da hasarlı kazalar meydana geldi.

Ekipler, yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber - Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Zincirleme Kaza: 13 Araç Karıştı - Son Dakika

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