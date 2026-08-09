Erzurum'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Erzurum\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ERZURUM'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2'si kamyon 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Erzurum Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve araçlara çarptı. Savaş alanına dönen kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sebebiyle yaralandığı belirlenen 5 kişiyi olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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