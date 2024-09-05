Erzurum'daki Tarihi Tabyalar, Geçmişiyle Geleceği Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'daki Tarihi Tabyalar, Geçmişiyle Geleceği Buluşturuyor

Erzurum\'daki Tarihi Tabyalar, Geçmişiyle Geleceği Buluşturuyor

Erzurum'da, 2. Abdülhamit döneminde yapılan Dolangez ve Çobandede tabyaları, bir asrı aşkındır ayakta duruyor. Vali Mustafa Çiftçi, tabyaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

05.09.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, 2. Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından hazırlanan projeye göre 1884-1896 yıllarında yapılan Dolangez ve Çobandede tabyaları, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Dolangez Tabyası, Erzurum'un 18 kilometre doğusunda Hamamderesi'nin doğu ağzında güneydeki sırtlar üzerinde konumlanıyor.

Büyük Tuy ve Küçük Tuy mahallelerinin batısındaki 2 bin 39 metre rakımlı tepede yer alan, Pasinler Ovası ve doğudan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı yapılan tabyada, koğuş, topçu ve pusu odaları bulunuyor.

Çobandede Tabyası ise Erzurum ve Pasinler ovalarını birbirinden ayıran, güneyden kuzeye uzanan 2 bin 453 rakımlı tepede yer alıyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan tabyada, karargah binası, koğuş ve topçu odaları bulunuyor.

Vali Mustafa Çiftçi, tarihte şehrin savunmasında büyük önem arz eden ecdat yadigarı tabyalarda incelemelerini sürdürüyor.

Tabya incelemelerinin üçüncü etabını gerçekleştiren Çiftçi, Dolangez ve Çobandede tabyalarını ziyaret etti. Vali Çiftçi, incelemelerinde, tabyaların geçmişteki önemi ve mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdür Vekili İlhami Atasever, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Demircan ve tarihçi-yazar Abdurrahman Zeynal da yer aldı.

Kaynak: AA

erzurum, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'daki Tarihi Tabyalar, Geçmişiyle Geleceği Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:43:16. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'daki Tarihi Tabyalar, Geçmişiyle Geleceği Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement