Erzurum\'daki Tarihi Taş Ambarlar\'da Yangın

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Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kentte 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesine devredilerek turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine tarihi yapının bulunduğu Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ne, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süre çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yangının meydana geldiği tarihi yapıyı inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiftçi, gazetecilere, yangının başlamasıyla AFAD, Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Üniversitesi ve polis ekiplerinin hızlıca olay yerine sevk edildiğini söyledi.

"Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Burası Erzurum'un Taş Ambarlar'ı diye bilinen meşhur bir yeri. Saat 12.00 sularında elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüğümüz yangın çıktı. Yaklaşık 47 araç ve 200 personelle yangına hızlıca müdahale edildi. 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma ve enkaz çalışmaları sürüyor. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Yangının gerçek nedeni ilerleyen günlerde itfaiyemizin çalışmaları neticesinde belli olacak."

"7 bin metrekare alanı tutan çatı yanmış durumda"

Tarihi yapının yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Savunma Bakanlığından Büyükşehir Belediyesine devredildiğini hatırlatan Çiftçi, "Büyükşehir Belediyemiz burada, restorasyon çalışmalarını devam ettiriyordu, içeride çalışma vardı. Fakat yangın neticesinde tarihi doku içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. İçeriyi gezdim, gördüm, inceledim, binanın içerisinde herhangi bir problem yok. Sadece 7 bin metrekare alanı tutan çatı yanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Tarihi yapının önemini dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Şu anda burayı restore ediyoruz, çatıyı da sökecektik daha önce sökmüş olduk. İnşallah en kısa sürede burayı restore ederek Erzurum'umuza, tarihimize kazandırmış olacağız. İçeride çalışma vardı onlar (çalışanlar) bu olayı görür görmez haber verdiler. Çatı içerisinde cam elyaf kullanılmış geçmişte birde elektrik kabloları geçiyor. Muhtemelen elektrik kontağından yangının çıktığını tahmin ediyoruz."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynalı, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." dedi.