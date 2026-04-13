Erzurum'dan İsrail'e İdam Yasası Tepkisi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'dan İsrail'e İdam Yasası Tepkisi

Erzurum\'dan İsrail\'e İdam Yasası Tepkisi
13.04.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hukukçular Derneği, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasını insan hakları ihlali olarak nitelendirdi.

Hukukçular Derneği Erzurum İl Temsilciliği, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki gösterdi.

Derneğin il temsilcisi avukat Muhammet Selim Karaca, Erzurum Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini ve insan hakları ihlallerini giderek artırdığını söyledi.

İsrail parlamentosundaki kararın, hukuk düzeninde yok hükmünde olduğunu ifade eden Karaca, "Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir. Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır." dedi.

Karaca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in soykırım suçu işlediğini ve tüm dünya için bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

İsrail meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam yasasının, bütün uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Öncelikle, idam cezasının uygulanmasına ilişkin uluslararası standartlar bakımından ciddi ihlaller söz konusudur. İsrail'in taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde idam cezası son derece dar bir çerçeveye tabi tutulmuştur ve buna göre idam cezası yalnızca 'en ağır suçlar' için, sıkı usulü güvenceler altında ve keyfilikten uzak biçimde uygulanabilir. Buna karşılık söz konusu düzenleme, 'terör' kavramını geniş ve belirsiz bir şekilde kullanarak ölüm cezasının kapsamını genişletmekte ve özellikle askeri mahkemeler bakımından bu cezayı fiilen zorunlu hale getirmektedir. Nitekim bu yasa ile idam cezalarının keyfilik arz ettiği ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı, düzenlemenin yalnızca Filistinlilere yönelik bir apartheid uygulamasının kılıfı olduğu ortadadır."

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Erzurum, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'dan İsrail'e İdam Yasası Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:27:15. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'dan İsrail'e İdam Yasası Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.