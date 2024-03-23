Erzurum Devlet Tiyatrosu\'nun yeni çocuk oyunu \'Sihirli Kutu\' yarın sahnelenecek

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu "Sihirli Kutu" yarın ilk kez sahnelenecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve koreografisini Pınar Ataer'in, proje koordinatörlüğünü ise Sezai Yılmaz'ın yaptığı Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Sihirli Kutu" yarın ilk kez Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde saat 14.00'te seyirciyle buluşacak.
Orman perisinin yardımıyla birbirinden renkli üç arkadaşın sevgisizlikten kuruyan ormanı yeniden yeşertmek için hayat tohumlarının peşine düşmesini ele alan eserin oyuncu kadrosunda Tude Alaca, Oğuzhan Vartolioğlu, Muhammed Enes Vatansever ve Muhammed Yusuf Öztürk yer alıyor.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.
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