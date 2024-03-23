Erzurum Devlet Tiyatrosu\'nun yeni çocuk oyunu \'Sihirli Kutu\' yarın sahnelenecek

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Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu "Sihirli Kutu" yarın ilk kez sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve koreografisini Pınar Ataer'in, proje koordinatörlüğünü ise Sezai Yılmaz'ın yaptığı Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Sihirli Kutu" yarın ilk kez Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde saat 14.00'te seyirciyle buluşacak.

Orman perisinin yardımıyla birbirinden renkli üç arkadaşın sevgisizlikten kuruyan ormanı yeniden yeşertmek için hayat tohumlarının peşine düşmesini ele alan eserin oyuncu kadrosunda Tude Alaca, Oğuzhan Vartolioğlu, Muhammed Enes Vatansever ve Muhammed Yusuf Öztürk yer alıyor.