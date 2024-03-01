Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, spor dolu yaşamıyla örnek oluyor

Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren 47 yaşındaki Umut Ceylan, spor dolu yaşamıyla örnek oluyor.
Polis Koleji'nde okurken 1991 yılında atletizme başlayan Ceylan'ın, o tarihten bu yana koşmak yaşam tarzı haline geldi.
Şimdilerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı master atleti olan Ceylan, bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 21 madalya kazandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğünde yoğun mesai yürütürken sporu da ihmal etmeyen Ceylan, fırsat bulduğu zamanlarda aracının bagajında hazır bulunan eşofmanlarını giyerek atletizm pistlerinde antrenman yapıyor.
Emrinde çalışan polislere de örnek olan Ceylan, Erzurum'da başarı elde eden sporcuların taltif edilmesi amacıyla düzenlenen "2023 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni"nde ödül kazanan isimler arasında yer aldı.
"Ülkemizi temsil etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum"
2. Sınıf Emniyet Müdürü Umut Ceylan, AA muhabirine, atletizmi kendisine en uygun spor olarak gördüğünü ve 1991 yılından bu yana koştuğunu söyledi.
Bir süre milli atlet olarak da yarışlara katıldığını ifade eden Ceylan, "Mesleğe başlamamla birlikte biraz sekteye uğrasa da yine sporu bırakmadım ve koşmaya devam ettim. Şu an 47 yaşındayım ve spora master atlet olarak devam ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı atleti olarak yarışlara katılıyorum. Ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum." dedi.
Ceylan, 2023'te Türkiye Salon Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası'nda birinci olduğunu belirterek, aynı yıl Balkan Master Atlet Salon Şampiyonası ile Balkan Master Atlet Pist Şampiyonası'nda 400 metrede birinci, 200 metrede ise ikinci sırayı aldığını dile getirdi.
"Spor çantam her zaman arabamın bagajında"
Mesleğin zorlukları nedeniyle bazen vakit sıkıntısı yaşadığını anlatan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bazen görev yoğunluğundan kaynaklı antrenmanları düzenli yapamıyorum ama genel anlamda işim engel olmuyor. Spor yapmak isteyip gayret ettikten sonra gerisi geliyor. Kimi zaman sabah erken kalkıp, kimi zaman akşam mesai çıkışında antrenmana gidiyorum. Kimi zaman da hafta sonlarını değerlendiriyorum. Bir şekilde iş yoğunluğuma, işimin temposuna göre sporumu devam ettirmeye çalışıyorum. Spor çantam her zaman arabamın bagajında. Yer, zaman ve fırsat bulduğum an antrenman yapmam için yeterli."
Ceylan, yarışmalardan birçok madalya kazandığını anlatarak, "Özellikle master olarak katıldığım ulusal ve uluslararası yarışlarda derecelerim var. Bugüne kadar toplam 21 madalya elde ettim. Birçok meslektaşım spor yapmama kayıtsız kalmadı ve kendilerinin tabiriyle onları da spora başlattım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, spor dolu yaşamıyla örnek oluyor - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?