Erzurum Hastanesine Yeni BT Cihazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Hastanesine Yeni BT Cihazı

Erzurum Hastanesine Yeni BT Cihazı

Atatürk Üniversitesi Hastanesi, yeni BT cihazıyla acil vakalarda tanı süresini 15'ten 5 dakikaya indirdi.

14.01.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan üst düzey donanımlı bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile özellikle acil vakalarda daha hızlı tanı ve teşhis konulacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra komşu ülkelere de hizmet veren ve en yoğun acil sağlık hizmeti sunan hastaneye, yeni alınan BT cihazıyla tomografi süreleri 5 dakikaya inecek.

Acil sağlık hizmetlerinde önemli katkı sunan ve radyasyon oranı öncekilere göre daha düşük olan cihaz, acil servislere gelen düşme, çarpma, trafik kazası, travmalar, baş ağrısı ve felç gibi vakalarda daha hızlı ve güvenilir görüntüleme sonucu verecek sağlık ekiplerinin işlerini de kolaylaştıracak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Hastane Başmüdürü Fedli Dumlu ile hastane ziyaretinde bulunarak, cihazın bölge ve Erzurum halkına hayırlı olmasını diledi.

"15 dakika süren çekim, 5 dakikaya indi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacımüftüoğlu, cihazın 15 dakika süren çekim süresinin, 5 dakikaya indirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Çok özellikli cihazımız sayesinde bekleme sürelerini kısaltarak aynı anda daha fazla hastaya hizmet verecek ve tedavi süreçlerini hızlandıracağız. Amacımız, sağlık çalışanlarımız için daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak. Yeni cihaz düşük radyasyon oranı ile yalnızca hastalar için değil, cihazla sürekli çalışan sağlık personeli için de büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede personelin mesleki riskleri de en aza indirilecek."

Hacımüftüoğlu, hastanedeki eskiyen ve işlevini yitiren cihazların yenilenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini, geçen hafta 2 üst teknoloji ultrason cihazını hastaneye kazandırdıklarını, sağlıkta teknolojik dönüşüm sürecini hız kesmeden devam ettireceklerini anlattı.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Hastane, erzurum, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Hastanesine Yeni BT Cihazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Hastanesine Yeni BT Cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.