Uçakta Bomba İhbarı: Erzurum'a Zorunlu İniş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uçakta Bomba İhbarı: Erzurum'a Zorunlu İniş

Uçakta Bomba İhbarı: Erzurum\'a Zorunlu İniş

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde indirildiğini ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

06.09.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan yolcu uçağında 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebatın sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini ve 2 bomba imha uzmanı ile 1 arama köpeğinin uçakta arama işlemlerinin devam ettiğini X hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai- Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde "Uçakta bomba olduğu" yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır, 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21: 00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir."

Kaynak: ANKA

Erzurum Havalimanı, İçişleri Bakanı, Hindistan, Almanya, Erzurum, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçakta Bomba İhbarı: Erzurum'a Zorunlu İniş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: Uçakta Bomba İhbarı: Erzurum'a Zorunlu İniş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement