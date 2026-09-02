Erzurum Horasan'daki selde Küçükkonak Mahallesi'nde 5 ev su altında kaldı
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Küçükkonak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle dere taştı, 5 evi su bastı. Mahalle sakinleri taşkın anlarını cep telefonuyla kaydederken, yetkililerin olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.
İlçede son günlerde aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.
Küçükkonak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu 5 evi su bastı.
Taşkın anları, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum Horasan'daki selde Küçükkonak Mahallesi'nde 5 ev su altında kaldı - Son Dakika
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Sizin düşünceleriniz neler ?