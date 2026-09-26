Erzurum İtfaiyesi 2025 yılı itibarıyla kent genelinde 9 bin 63 göreve gitti

? ????? Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli 232 personel, 63 araçlık filosu ve son teknoloji ekipmanlarıyla yangın, trafik kazası ve hayvan kurtarma başta olmak üzere çeşitli olaylara 4,68 dakikada ulaşarak müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, kent merkezindeki 3 istasyon ile 18 ilçedeki istasyonlarda 232 personel ve 63 araçla 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.

Yüksek tonajlı su taşıma kapasitesine sahip araçlar ile 54 ve 38 metre uzunluğundaki kurtarma araçlarının da yer aldığı itfaiye teşkilatının envanterinde, su ve köpük verebilme özelliğine sahip araçlar yangın ve kazalar başta olmak üzere çeşitli olaylara müdahalede kullanılıyor.

Tam donanımlı araç ve ekipmanlarıyla her an göreve hazır bekleyen ekipler, yangın, trafik kazası, hayvan kurtarma, iş yeri denetimi ve çeşitli vakalar için yıl boyunca yoğun mesai harcıyor.

Geçen yıl 9 bin 63 göreve çıkan itfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden çalışıyor.

AA ekibi de Erzurum'da görev yapan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını ve İtfaiye Haftası dolayısıyla 54 ve 38 metre uzunluğundaki kurtarma araçlarına Türk bayrağı ile itfaiye bayrağının asıldığı anları dron ile görüntüledi.

"Ortalama yangınlara gidiş süremiz 5 dakikanın altında"

Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Şube Müdürü Oğuzhan Taşcıoğlu, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in birimlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, tüm itfaiye teşkilatı mensuplarının İtfaiye Haftası'nı kutladı.

İtfaiye Daire Başkanlığının 232 personel ve 63 araçla Erzurum'a hizmet verdiğini belirten Taşcıoğlu, "Ortalama yangınlara gidiş süremiz 5 dakikanın altında, 4,68 dakika olarak hizmet vermekteyiz. İtfaiye teşkilatımıza ek olarak 320 gönüllü itfaiyeci personel de yetiştirdik. Bunlar olası büyük yangınlar ve afetlerde teşkilatımızla görev almaktadır. Bunların eğitim ve teçhizatlarını da hazırladık, hepsi kullanıma hazır." dedi.

Taşcıoğlu, itfaiye personelinin kullandığı ekipman ve teçhizatın tam donanımlı olduğunu, araçların da teknolojik standartlara uygun şekilde donatıldığını ifade etti.

İtfaiye teşkilatının gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Taşcıoğlu, "İtfaiye denilince herkes yangın olarak biliyor ama yangının yanı sıra trafik kazaları, iş yeri denetimleri, hayvan kurtarma, intihar vakaları, okullarda bayrak dikmek gibi görevlerle 2025 yılı itibarıyla 9 bin 63 göreve gittik." diye konuştu.

Taşcıoğlu, göreve çıkış sayısının yıllara göre değişiklik gösterdiğini belirterek, yılda ortalama 9 ila 10 bin olaya müdahale ettiklerini dile getirdi.

"Her itfaiye başkanlığının girişinde 'İtfaiye gecikmez, geciktirilir' yazar"

Vatandaşlardan özellikle yangın ve acil durumlarda itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı ulaşabilmesi için duyarlı olmalarını isteyen Taşcıoğlu, şunları kaydetti:

"Her itfaiye başkanlığının girişinde 'İtfaiye gecikmez, geciktirilir' yazar. Bu bir gerçek olgu. Bu anlamda vatandaşlardan itfaiye araçlarına yol vermelerini, profesyonel itfaiye personeline yardımcı olmalarını ve yangın bölgesinde araçlarını itfaiyeye göre uygun park etmelerini istiyoruz. Yani itfaiye bir yere gecikmez, geciktirilir. Trafikte yol olmadığında 3 dakikada gideceğimiz yere 10 dakikada gitmiş oluyoruz ki bu da yangının daha büyümesi demek. İtfaiye ekipleri nereye müdahale edeceğini iyi biliyor. Bu konuda işimize karışılmamasını ve bize yardımcı olmalarını istiyoruz."