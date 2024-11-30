Erzurum, Kars ve Ardahan\'da Don Olayı

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Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Erzurum, Kars ile Ardahan'da camlar, şadırvanlar ve göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

Soğuk havanın etkisiyle camlar ve şadırvanlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Kars ve Ardahan

Kars'ta kar yağışının ardından, gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye düştü.

Soğuk hava nedeniyle vatandaşların araçlarını battaniye ve brandayla örttüğü şehirde, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde da aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, araçların, evlerin camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Açık alandaki çeşmeler buzla kaplanırken, bazıları arabalarını, at arabacılar da atlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanmalar oluştu.