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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece başlayan kar yağışı ve etkili sis nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Yüksek kesimlerde yerleşim yerleri beyaza büründü, Kars Kalesi ve tarihi yapılar karla kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk yaşadı. Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve bazı araçlar yolda kaldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu ve kent beyaza büründü.

Erzurum, Kars ve Ardahan\'da Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu
12.12.2023 - 10:17,
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Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Erzurum'da, etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Kars'ta da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezini beyaza bürürken, Kars Kalesi ile tarihi yapılar karla kaplandı.

Etkili olan sis nedeniyle Kars- Iğdır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışıyla Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistinde kar kalınlığı 55 santimetre ulaştı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.

Kaynak: AA
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