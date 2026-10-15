Erzurum Müzesi'nde 19 müzeden gelen 79 Selçuklu eseri ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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Erzurum Müzesi'nde 19 müzeden gelen 79 Selçuklu eseri ziyaretçilerle buluştu

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Erzurum Müzesi\'nde 19 müzeden gelen 79 Selçuklu eseri ziyaretçilerle buluştu
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Türkiye'nin 19 müzesinden getirilen Selçuklu Dönemi'ne ait 79 eser, Erzurum Müzesi'nin geçici sergi salonunda ziyaretçilerle buluştu. Sergide Mevlana Müzesi koleksiyonundan tasavvuf eserleri ile nadir bir Kur'an-ı Kerim de yer alıyor.

TÜRKİYE'nin 19 farklı müzesinden getirilen Selçuklu Dönemi'ne ait 79 eser, Erzurum Müzesi'nde ziyaretçilerle buluştu. 'Selçuklu Medeniyeti ve Tasavvuf Mirası Sergisi'nde çini, çömlek gibi eserlerin yanı sıra Mevlana Müzesi koleksiyonundan tasavvuf kültürüne ışık tutan eserler de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde geçen yıl ilk kez sergilenen eserler, Erzurum Müzesi'ne getirildi. Erzurum Müzesi, geçici sergi salonunda açılan sergide, 19 müzeden getirilen toplam 79 eser izlenime sunuldu. Sergide, Selçuklu Dönemi sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan eserlerin yanı sıra tasavvuf tarihinin önemli isimleriyle ilişkilendirilen parçalar dikkati çekti. Sergide Mevlana Müzesi koleksiyonundan getirilen eserler de yer aldı. Sergide öne çıkan eserler arasında nadir bir Kur'an-ı Kerim, kabartma yazı ve Şems-i Tebrizi ile ilişkilendirilen bir serpuş, Hz. Mevlana'ya atfedilen bir hırka da bulunuyor.

'ERZURUM'DA AÇILMASI GURUR VE ONUR VERİYOR'

Davetlilerle birlikte açılışını yaptığı sergiyi gezen Erzurum Valisi Aydın Baruş, serginin Selçuklu medeniyeti ve tasavvuf mirasının önemli eserlerini bir araya getirdiğini belirtti. Erzurum'un önemli bir Selçuklu şehri olduğuna dikkati çeken Vali Baruş, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler gibi tarihi yapıların Selçukluların Anadolu'ya taşıdığı medeniyet mirasının izlerini bugüne ulaştırdığını söyledi. Eserlerde Selçukluların sanat zevki ve inceliğinin açıkça görülebildiğini ifade eden Vali Baruş, Mevlana Müzesi koleksiyonundan getirilen parçaların da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Anadolu'daki tasavvuf anlayışında oynadığı rolü yansıttığını anlattı.

Kaynak: DHA
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