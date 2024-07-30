Erzurum Oltu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum Oltu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç ile bir ambulans çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü ve diğer araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, bir acil tıp teknisyeni ise yaralandı.

30.07.2024 09:05
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Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araç ile Fatih K. (39) idaresindeki ambulans ilçenin Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü ile Asiye K. (41), diğer araçtaki Nacihan İ. (70) ve Feyzullah İ'nin (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Netice A. ise sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Oltu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Oltu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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