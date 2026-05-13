Erzurum Paça Çorbası Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Paça Çorbası Tescillendi

13.05.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un paça çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil aldı; coğrafi işaretli ürün sayısı 62 oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu tescil edilen Erzurum paça çorbası, düzenlenen programla tanıtıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde "Gastronomi şehri Erzurum" olarak yer alan kentte, paça çorbasının tescil belgesinin alınmasıyla coğrafi işaretli ürün sayısı 62'ye çıktı.

Alınan belgeye ilişkin Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste program düzenlendi.

Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, burada yaptığı konuşmada, ürünlerin tescillenmesindeki önemi anlattı.

Büyüknalçacı, "Coğrafi ürün tescili sadece bir ürünün adını korumak değil, aynı zamanda o ürünün üretildiği yerdeki üreticilerin emeğini korumak anlamına da geliyor. Bu tescili aldık. Bu süreçte de sürdürülebilir kılmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yerel kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli olan bu coğrafi tescil ürününde emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

"Bekleyen 20 tane daha müracaatımız var"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bugün şehirlerin yaşatılması ve gelişmesinin yolunun değerlerin ortaya çıkarılmasından geçtiğini söyledi.

Şehrin sahip olduğu kültürel eserlerin yanı sıra gastronomi alanında da önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"6 bin yıllık tarihimizden bahsedilir. Böyle olması dolayısıyla bu 6 bin yıl içerisinde yaşayan insanların oluşturduğu gastronomi alanında önemli damak lezzetleri vardır. İşte bunları ortaya çıkardığınız zaman hem sağlık hem de lezzet yönünden nasıl farklı olduğunu görürüz. Bugün bizler Erzurum'un gastronomisini öne çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar 61 türde ürünü tescil ettik. Şu anda paça çorbasını tescil ederek sayıyı 62'ye çıkardık. Şu anda bizim bekleyen 20 tane daha müracaatımız var. İnşallah bunları en kısa sürede tescil ettirerek bu alandaki yerimizi yine ön taraflarda almaya gayret edeceğiz."

Sekmen, tescil edilen ürünlerin şehir ekonomisine ve turizme katkısı için de çalışmaların yürütüleceğine işaret etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ürünlerin patentlerinin alınmasının önemine dikkati çekerek, "Bugün gastronomi alanında ürün sayımızın 62'ye çıkması çok kıymetli ve bu ürünlere sahip çıktığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da "Allah'a şükür öyle bir hale geldik ki direkt istihdamı sağlayacak ürünlerle yöresel ürünlerimizi ayırmak zorundayız. Bu çalışmalarla beraber endüstriyel ürünler tescilden sonra nasıl sanayileşir, nasıl istihdama katkıda bulunur, nasıl katma değerli hale gelir, bunun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Patent sürecini anlatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak ise yetkililere teşekkür etti.

Kent protokolünün katıldığı program, paça çorbasının ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Paça Çorbası Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:03:33. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Paça Çorbası Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.