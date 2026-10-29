Erzurum Palandöken'de sabah yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de sabah yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü

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Erzurum Palandöken\'de sabah yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü
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Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü dağda sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında etkili oldu.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.

Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.

Kaynak: AA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüPalandöken DağıErzurumGüncelSon Dakika

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