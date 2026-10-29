Erzurum Palandöken\'de sabah yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü

Erzurum Palandöken'de sabah yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü dağda sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında etkili oldu.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.
Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.
Kaynak: AA
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