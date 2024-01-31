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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Son 10 Günde 200 Bine Yakın Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Son 10 Günde 200 Bine Yakın Ziyaretçi Ağırladı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Son 10 Günde 200 Bine Yakın Ziyaretçi Ağırladı

Sömestir tatilinin başladığı günden bu yana yoğunluk yaşanan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, son 10 günde 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkez, sömestir döneminde büyük bir yoğunluk yaşadı. Palandöken Kayak Merkezi, aynı zamanda panoramik yapısı sayesinde başlangıç seviyesindeki kayakçılara dahi 3200 rakımdan kayma imkanı sunuyor.

31.01.2024 11:03  Güncelleme: 11:19
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Sömestir tatilinin başladığı günden bu yana yoğunluk yaşanan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, son 10 günde 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen aileler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkez, son 10 günde 200 bine yakın ziyaretçi konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestirde kayak merkezinde büyük bir yoğunluk yaşandığı söyledi.

Tatil dönemi içinde otellerdeki doluluk oranlarının memnun edici düzeyde olduğunu ifade eden Bağrıyanık, "200 bine yakın kayak misafirimizi Palandöken ve Konaklı merkezlerimizde ağırladık. Sömestir dönemi devam ediyor. Şubat ayında da benzer bir durum öngörüyoruz." dedi.

Palandöken Kayak Merkezinin yıllardan gelen birikim ve altyapısı ile başarılı bir sezon geçirdiğini anlatan Bağrıyanık, şöyle konuştu:

"Sömestir döneminde Palandöken tarihinin en yoğun dönemini yaşadık. Özellikle, dağın panoramik yapısının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Bu şu demek, özellikle siz kayağın başlangıç seviyesinde biriyseniz ve yukarılardan kayağa başlıyorsunuz, zirveden kaymak istiyorsunuz ve Palandöken, aslında sizin için hazırlanmış 3200 rakımda başlangıç pistiyle karşılıyor. Bu çok değerli çünkü insanlar zirve rakımlardan kaymayı arzu ediyorlar. Genel manada o rakımlarda daha zor pistler olduğu için dağlar başlangıç seviyesindeki insanlara çok hizmet veremiyor ama Palandöken, başlangıç seviyesindeki misafirlerine dahi 3200 rakımdan kayma imkanını veriyor."

"Dağın yapısı nedeniyle yoğunluk kayakçıları etkilemiyor"

Bağrıyanık, panoramik yapısı nedeniyle Palandöken'i kullanan acemi kayakçıların zirvede dahi kayabildiğini vurgulayarak, "Misafirlerimizin sıfır lokasyona inmesine gerek yok çünkü kayarken sizi başka liftler, başka teleferikler farklı patikalara götürmek için bekliyor. Dağın panoramik yapısı sayesinde buradaki yoğunluk kayak yapılabilirliği engelleyecek bir nitelikte değil." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken'de 2 ayı aşkın süredir kayak yapıldığını hatırlatan Bağrıyanık, merkezin sadece kayak değil outdoor sporlarını seven binlerce misafiri de ağırladığını belirtti.

Family resort (aile tesisi) kayak merkezine yönelik yapılan çalışmaların da yoğunluğu artırdığını bildiren Bağrıyanık, "Şu an aile-çocuk formatında çok yoğun bir talep alıyoruz. Dünyada literatür tamamen family resort sistemine geçmişken, Palandöken de Türkiye'deki tek temsilci olarak kabiliyetini daha yükseklere götürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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