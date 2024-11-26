Erzurum Polisi 62 Bin Vatandaşı Bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Polisi 62 Bin Vatandaşı Bilgilendirdi

Erzurum'da siber suçlarla mücadele kapsamında 62 bin vatandaş bilgilendirildi ve uyarıldı.

26.11.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum polisi, bu yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 62 bin vatandaşı siber suçlara karşı bilgilendirip, uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları engellemeye, maddi ve manevi zararların en aza indirip, vatandaşları bilinçlendirme amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu yıl içerisinde çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, siber zorbalık, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı ile dikkat edilmesi gereken hususlarla siber suçlar konularında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Ekipler, TRT Radyosu, Kazım Karabekir Stadyumu ile Büyükşehir Belediyesine ait dijital panolar ile alışveriş merkezlerindeki dijital panolarda bilinçlendirilme yayınları yaptı, halkın yoğun olduğu alanlarda stant kurarak broşür dağıttı.

Polislerce, konu hakkında Palandöken Kaymakamlığı ile sinema etkinliği düzenlendi, kentteki kurum çalışanları, muhtarlar ile ilçelerdeki öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Ekipler, yıl içerisinde gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda toplam 67 bin 267 kişiyi konu hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Polisi 62 Bin Vatandaşı Bilgilendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:27 Narin cinayetinde baba Arif Güran’ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi Narin cinayetinde baba Arif Güran'ın üzerinde durduğu delil hakkında yanıt geldi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Polisi 62 Bin Vatandaşı Bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.