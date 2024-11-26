Erzurum Polisi 62 Bin Vatandaşı Bilgilendirdi

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Erzurum polisi, bu yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 62 bin vatandaşı siber suçlara karşı bilgilendirip, uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları engellemeye, maddi ve manevi zararların en aza indirip, vatandaşları bilinçlendirme amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu yıl içerisinde çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, siber zorbalık, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı ile dikkat edilmesi gereken hususlarla siber suçlar konularında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Ekipler, TRT Radyosu, Kazım Karabekir Stadyumu ile Büyükşehir Belediyesine ait dijital panolar ile alışveriş merkezlerindeki dijital panolarda bilinçlendirilme yayınları yaptı, halkın yoğun olduğu alanlarda stant kurarak broşür dağıttı.

Polislerce, konu hakkında Palandöken Kaymakamlığı ile sinema etkinliği düzenlendi, kentteki kurum çalışanları, muhtarlar ile ilçelerdeki öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Ekipler, yıl içerisinde gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda toplam 67 bin 267 kişiyi konu hakkında bilgilendirdi.