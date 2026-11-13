Erzurum polisi ekimde 266 aranan kişiyi yakaladı, 60 narkotik operasyonu düzenledi - Son Dakika
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Erzurum polisi ekimde 266 aranan kişiyi yakaladı, 60 narkotik operasyonu düzenledi

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Erzurum'da polis ekiplerinin ekim ayında yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı. Denetimlerde 126 bin 825 kişi sorgulanırken 70 bin 3 araç kontrol edildi; 16 tabanca, 14 av tüfeği ve 23 bıçak ele geçirildi.

Erzurum'da, polis ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli alanlarda şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalar yürüttü.

Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı.

Çalışmalarda, 126 bin 825 şahıs sorgulanırken, 70 bin 3 araç kontrol edildi. 728 umuma açık iş yeri, 858 park ve bahçe ile 950 metruk binada denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, 16 tabanca, 14 av tüfeği ile 23 maksat dışı bıçak ele geçirdi.

Ekim ayında 60 narkotik operasyonu düzenlendi, 272 gram uyuşturucu yakalandı.

Kaynak: AA
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