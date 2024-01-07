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Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde UFO, Uçak ve Oto Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde UFO, Uçak ve Oto Yarışması Düzenlendi

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel yetenekli öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmada, öğrenciler evlerinde tasarladıkları UFO ve otolarla yeteneklerini sergiledi. Yarışmaya daha küçük öğrenciler ise kağıt uçaklarla katıldı. Etkinlikte çocukların hayal güçleri ve yaptıkları tasarımlar büyük beğeni topladı.

07.01.2024 - 10:33,
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ÖZEL yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde UFO, uçak ve oto yarışması yapıldı. 5,6,7'nci sınıf öğrencileri, yeteneklerinin ortaya çıkarılacağı yarışmaya evlerinde tasarladıkları UFO ve otolarla katılırken, daha küçükler kağıt uçaklarla yeteneklerini göstermeye çalıştı.

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması için öğretmenleri tarafından yarışma düzenlendi. Yarışmaya 3 ve 4'üncü sınıflar kağıt ve origamiden tasarladıkları uçaklarla katılırken 5,6,7'nci sınıf öğrencileri UFO ve otolarla yeteneklerini göstermeye çalıştı. Okul öğretmenlerinden oluşturulan jüri karşısına çıkan çocuklar, uçak ve otoları yürütmede zaman zaman zor anlar yaşadı. Heyecanlı ve eğlenceli geçen yarışmada 3 ve 4'üncü sınıflar ise kağıt ve origami uçakları okul salonunda uçurmaya çalıştı. Velilerin de izlediği etkinlikte çocukların hayal güçleri ve yaptıkları tasarımlar beğeni topladı. Yarışmaya evdeki oyuncakları ve geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı UFO'yla katılan Yaren Güneş Aslan (9) Yarışmaya evdeki oyuncaklarımla tasarladığı UFO'yla katıldı. Ben zaten uzayla ilgilenen biriyim. Büyüyünce uzaya gitmek ve roketleri yapmak istiyorum dedi.

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Öğretmeni Gül Bayrak, çocukların yeteneklerini görebilmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Okul kapsamında düzenlenen yarışma için hazır kitlerin kullanılmasını yasakladıklarını ifade eden Bayrak, Biz çocukların hayal güçleriyle neleri tasarlayabileceklerini görmek istedik. Son zamanlarda yapılan yarışmaların tamamı hazır kitlerden oluştuğu için çocukların hayal güçleri katılmıyor. Bizim yarışmada öğrenciler önce kendi yeteneklerini gösterdiler. 5,6 ve 7'nci sınıflar tasarladıkları araçlarda motor, ana kart kullandılar. Daha küçük sınıflar kağıt uçaklar, origamiyle yapılan uçakları kullandılar. Biz bütün çocuklarımızın yetenekli olduğunu biliyoruz. Yetenekleri ortaya çıkarmak için de bu tür yarışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi salonunda tasarladıkları UFO, oto ve uçakları uçuran öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirdi. (DHA)

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi\'nde UFO, Uçak ve Oto Yarışması Düzenlendi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde UFO, Uçak ve Oto Yarışması Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde UFO, Uçak ve Oto Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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