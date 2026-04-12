Erzurum -Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı; o anlar görüntülendi

12.04.2026 10:29
ERZURUM'da akaryakıt istasyonunda çalışan Doğuş Güngör (26) şiddetli rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını 15 metrelik direğe tırmanarak düzeltti. Bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Yakutiye İlçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle direğe dolandı. Arkadaşlarıyla oturdukları sırada durumu fark eden istasyon çalışanı Doğuş Güngör, hiç düşünmeden 15 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak bayrağı düzeltti. Yoldan geçen bir kişi tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

"Ben bir Türk evladıyım. Türk vatanına sahibim" diyen evli ve 1 çocuk babası Doğuş Güngör, "Ben bu bayrağı çiçek dağıtarak kazanmadım. Şehitlerimizin kanıyla kaldırdık bu bayrağı, dalgalandırmak bizim görevimizdi. Mecburen tırmanmak zorunda kaldım. Tırmanıp düzelttim bayrağı. Bunu da çeken birkaç kişi olmuş, beni dışarıdan çekmişler onunla ilgili de bir bilgim yok ama büyük de bir ilgi toplamış. Sosyal medyadan görüp beni arayan 'Bu sen misin?' diye tanıyanlar olmuş. Ama bunun ilgiyle alakası yok. Bu bir vatan meselesi, bu bir bayrak meselesi. Şanlı Türk bayrağımız kirli, yırtık ve kırışık olamaz. Bayrağımızın dalgalanmaması demek insanın namusunun elden gitmesi demektir. Bu vatanın içinde yaşıyorsan, bu bayrağı dalgalandırmak zorundasın. Gelecek nesiller için de örnek olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
