Erzurum Şehir Hastanesi hekimi, diyabette erken tanı ve kan şekeri kontrolünü önerdi - Son Dakika
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Erzurum Şehir Hastanesi hekimi, diyabette erken tanı ve kan şekeri kontrolünü önerdi

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Erzurum Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, belirtisiz ilerleyebilen diyabetin kalp, böbrek, göz ve sinirlerde ciddi hasar yapabileceğini söyledi. Baykan, erken tanı ve kan şekeri kontrolünü önerdi; 35 yaş üstü ve kilolu bireyleri risk grubunda saydı.

Erzurum Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, belirti vermeden ilerleyebilen diyabetin kalp, böbrek, göz ve sinir sisteminde ciddi hasarlara yol açabileceğini belirterek, erken tanı ve düzenli kan şekeri kontrolünün önemine dikkati çekti.

Baykan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, kontrol altına alınmadığında kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi üzerinde ciddi ve kalıcı hasarlara yol açabileceğini kaydetti.

35 yaş ve üzeri bireyler ile fazla kilosu olanlar risk grubunda

Uluslararası Diyabet Federasyonunun bu yılki temasının "Diyabette Erken Harekete Geç" olduğunu aktaran Baykan, şöyle devam etti:

"Diyabet çoğu zaman belirgin bir şikayet vermeden ilerleyebilir. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli halsizlik gibi belirtiler hastalığın en önemli habercileridir. Erken tanı çok önemli, risk grubundaki vatandaşların düzenli kan şekeri ölçümü yaptırması gerekiyor. 35 yaş ve üzerindeki bireyler, fazla kilolu veya obezite sorunu yaşayanlar, ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar, hipertansiyon veya kolesterol yüksekliği olanlar, daha önce gebelik diyabeti geçirmiş kadınlar risk grubundakilerdir."

Doç. Dr. Baykan, diyabetten korunmada sağlıklı beslenmenin, ideal kilonun korunmasının ve düzenli fiziksel aktivitenin önemli olduğunu vurguladı.

Erken tanının önemine dikkati çeken Baykan, "Günümüzde oldukça etkili tedavi seçenekleri mevcuttur. Düzenli hekim takibi ve doğru tedaviyle hastalığın yol açabileceği komplikasyonları önlemek veya geciktirmek mümkündür. Erken tanı hayat kurtarır. Sağlığınızı ertelemeyin, kan şekerinizi kontrol ettirin. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde hep birlikte diyabette erken harekete geçelim." ifadelerini kullandı.

Hastane ?Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da koruyucu sağlık hizmetlerinin ve erken teşhisin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Çağımızın en yaygın kronik hastalıklarından biri olan diyabetle mücadelede en güçlü silahımız bilinçlenmek ve erken tanıdır. Erzurum Şehir Hastanesi olarak güçlü hekim kadromuz ve modern tanı-tedavi imkanlarımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Tüm halkımızı sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: AA
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