Erzurum Şehir Hastanesi\'nde Devir Teslim

Erzurum Şehir Hastanesi'nde başhekimlik görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, görevini Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'na devretti.
Törende konuşan Başhekim Fakirullahoğlu, Erzurum ve çevre illere hizmet veren hastanenin, sağlık kalitesini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.
