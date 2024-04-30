Erzurum Şehir Hastanesinde Primer İmmün Yetmezlik Hastalarına Moral Depolayan Etkinlik - Son Dakika
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Erzurum Şehir Hastanesinde Primer İmmün Yetmezlik Hastalarına Moral Depolayan Etkinlik

Erzurum Şehir Hastanesinde Primer İmmün Yetmezlik Hastalarına Moral Depolayan Etkinlik

Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen pastalı etkinlik, primer immün yetmezlik hastalarına moral depoladı. Hastane Başhekimi, doktorlar, sağlık personeli, hastalar ve yakınları etkinliğe katıldı. Balonlarla süslenen serviste kesilen pasta, hastalara ikram edildi ve çocuklara balon ve hediye dağıtıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Primer immün yetmezlik hastalığı hakkında bilgi veren uzmanlar, erken tanı ve etkin tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladılar.

30.04.2024 18:27  Güncelleme: 18:33
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Erzurum Şehir Hastanesinde primer immün yetmezlik hastaları düzenlenen pastalı etkinlikte moral depoladı.

"Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" dolayısıyla hastanenin çocuk servisinde düzenlenen şenliğe, hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, doktorlar, sağlık personeli, hastalar ile yakınları katıldı.

Balonlarla süslenen serviste motivasyon amaçlı düzenlenen etkinlikte kesilen pasta, hasta ve yakınlarına ikram edildi, çocuklara balon ve hediye dağıtıldı.

Hasta çocuklar ve yakınlarının moral depoladığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

"Erken tanı ve etkin tedavi primer immün yetmezliklerde hayat kurtarıcıdır"

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Tuğba Güler, AA muhabirine, primer immün yetmezliklerin, bağışıklık sistemi hücrelerinin normal işleyişini bozan ve başta sık tekrarlayan, dirençli enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar gibi pek çok şikayete neden olabilen genetik hastalık grubu olduğunu söyledi.

Bu konuya dikkati çekip farkındalık oluşturmak adına her yıl nisan ayında "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" kutlandığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Son yıllarda genetik ve moleküler alanlardaki gelişmelere bağlı bu hastalığa neden olan 500'den fazla mutasyon tanımlanmış ve her gün tanımlanmaya devam edilmektedir. Yine de bu hastalarımızın tanı alması ve tedaviye ulaşmalarında hala önemli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Erken tanı ve etkin tedavi primer immün yetmezliklerde hayat kurtarıcıdır."

Dr. Güler, primer immün yetmezlik hastalarına sağlıklı ömür geçirmelerini sağlayacak tedavilerin uygulanabildiği yıllar temennisinde bulundu.

Başhekim Tör de tüm dünyada "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası"nın nisan ayının son haftalarında kutlandığını, farkındalık olması amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, hastalara şifa dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Şehir Hastanesinde Primer İmmün Yetmezlik Hastalarına Moral Depolayan Etkinlik - Son Dakika

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