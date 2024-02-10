Erzurum Şenkaya'da Şen-Kay Hızek Etkinliği - Son Dakika
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Erzurum Şenkaya'da Şen-Kay Hızek Etkinliği

Erzurum Şenkaya\'da Şen-Kay Hızek Etkinliği

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen Şen-Kay Hızek etkinliğinde katılımcılar kızaklarla kaydı, yöresel oyunlar oynadı. Halk ozanlarının türkü dinletisi eşliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe katılanlar çocukluklarını hatırlayarak keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

10.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde "Şen-Kay Hızek" etkinliği gerçekleştirildi.

Şenkaya Belediyesince Şirankes Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, kızaklarla kaydı, yöresel oyunlar oynayıp eğlendi.

Halk ozanlarının türkü dinletisi sunduğu etkinlikte, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AA muhabirine, programın renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Tüm hizmetlerin vatandaşlar için yapıldığını belirten Bedir, "Çocuklarımız burada eğleniyor, yetişkinlerimiz izliyor. Ortam güzel vatandaşımızın mutluluğu bizi de mutlu ediyor." dedi.

Etkinliğe katılan Cemil Yıldırım da kızakları görünce çocukluk dönemini hatırladığına işaret etti.

Yıldırım, etkinlikten memnun kaldığını belirterek, "Çocukluğumuzda biz de naylon poşetlerle ve araba lastikleriyle kayardık. Kızağımız yoktu ve o zamanlar bize kimse yapmazdı ama burada bugün gördük. Başkanımız yaptırmış güzel kızaklar var. Biz de kaydık her şey çok güzeldi, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Aktaş da etkinliğin çocuklar için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum Şenkaya'da Şen-Kay Hızek Etkinliği - Son Dakika
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