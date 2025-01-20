Erzurum-Tekman Yolu Yeniden Açıldı

Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Erzurum- Tekman kara yolu ulaşıma açıldı.
Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Yolun açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kar ve tipi nedeniyle bir süredir kapanan Erzurum-Tekman (Palandöken) dağ yolunun 10 ile 55 kilometreleri arasındaki mesafe, 15.00 itibarıyla ulaşıma açılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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