Erzurum-Tekman Yolu Yeniden Açıldı

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Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Erzurum- Tekman kara yolu ulaşıma açıldı.

Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Yolun açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kar ve tipi nedeniyle bir süredir kapanan Erzurum-Tekman (Palandöken) dağ yolunun 10 ile 55 kilometreleri arasındaki mesafe, 15.00 itibarıyla ulaşıma açılmıştır." ifadesi kullanıldı.