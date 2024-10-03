Erzurum Turizmciler Uçak Seferlerini Arttırmak İstiyor - Son Dakika
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Erzurum Turizmciler Uçak Seferlerini Arttırmak İstiyor

Erzurum Turizmciler Uçak Seferlerini Arttırmak İstiyor

Erzurum'daki turizmciler, kış sezonu öncesi uçak seferlerinin yetersizliğinden şikayetçi.

03.10.2024 12:46
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Kış turizminin önemli kentlerinden Erzurum'daki turizmciler, şehirde uçak seferlerinin azlığıyla ilgili sorunların çözülmesini istiyor.

Palandöken Kayak Merkezi ile Türkiye'nin önemli kış turizmi destinasyon bölgesi içinde gösterilen kentte turizmciler, havaların soğumasıyla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Özellikle kayak yapılabilecek alanlarda pist ve lift bakımlarını yapan turizm işletmecileri, aynı zamanda otellerindeki eksiklikleri giderip aralık ayında başlaması hedeflenen sezon için hazır olmak istiyor.

Kentteki uçak sefer sayılarını az bulan turizmciler, Türkiye'de sayılı havaalanlarında bulunan ve yoğun siste dahi iniş yapılabilen Cat-3A sistemine sahip Erzurum Havalimanı'na yurt dışı seferlerinin de konulmasını istiyor.

Geçen sezon uçak sorunu nedeniyle rezervasyon iptalleri yaşandı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, kentteki turizmcilerin yeni sezon için tüm altyapı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Geçen sezon uçak sorunu nedeniyle birçok rezervasyon iptali yaşandığını ve bu sezona ilgili bazı kaygıların olduğunu ifade eden Şenol, şöyle konuştu:

"Özellikle uçuş noktasında çok ciddi manada kış döneminde sıkıntılar çekiyoruz. Erzurum'a gelip kayak yapmak isteyen misafirlerimiz özellikle cuma cumartesi, pazar günleri uçak bulamadığından dolayı maalesef planlamalarında daha farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Bu da bizim için tabii ki çok ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor. Biz turizmi bir günlük bir yıllık olarak düşünmüyoruz. Uzun vadede bir eylem planı olarak düşünüyoruz. Bugün yurt dışına veya farklı bir bölgeye kaçırtacağımız turistin, ileriye dönük buradaki birçok tesisin, birçok yatırımın boş olmasına sebebiyet vereceğini düşünüyoruz."

17 olan uçak sefer sayısı 8'e düştü

Şenol, Kovid-19 salgını öncesi kentte günlük uçak sefer sayısının 16-17 civarında olduğunu belirterek, bunun son zamanlarda ise 8 sefere düştüğünü dile getirdi.

Uçak sefer sayılarının artırılmasını ve uçak saatlerinin kente gelen turistlere göre düzenlenmesini isteyen Şenol, kış turizm şehri olan Erzurum'un bu sorununun çözümünü talep etti.

Erzurum'da bulunan havaalanının uluslararası standartlarda olduğunu hatırlatan Şenol, bölgedeki diğer illerin de büyük fayda sağlayacağı yurt dışı bazı seferlerin kentte yapılması gerektiğini söyledi.

Palandöken Kayak Merkezinde bulunan bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise Erzurum'a uçuş mesafesinin kısa olmasının büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Akça, "Uçak bizim için önemli. Uçak seferlerinin iptal olmaması ve yaşanacak aksamaların halledilmesini istiyoruz. Şehrin siyasileri ile irtibat halindeyiz. Sürekli gerekli yerlerle görüşmeler yapılıyor. Turizmcilerin en önemli isteği Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir kayak merkezi olan Palandöken'in ulaşımında aksama olmamasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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