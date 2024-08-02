Erzurum'un Oltu ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve şahıslar üzerinden yaptığı çalışmalarda, sigara paketi içinde 3 ayrı poşet ile kağıda sarılı 24,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, durumundan şüphelenerek durdukları bir kişinin üzerinde ise 3 gram sentetik uyuşturucu ve kullanımına yarayan cam aparat buldu.

Bir evde de çalışma yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatı ele geçirdi.

Polisler, Y.A. (25), M.A. (25), H.B. (22) ve A.A'yı (31) gözaltına alındı.