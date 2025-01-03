Erzurum'un Tarihi 30 Kapısı Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'un Tarihi 30 Kapısı Keşfedildi

Erzurum\'un Tarihi 30 Kapısı Keşfedildi

Erzurum Kalesi'nde, Osmanlı ve İngiliz arşivleriyle yapılan araştırmada 30 kapı tespit edildi.

03.01.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarih araştırmalarında geçmişte ticaret yolu üzerinde bulunan Erzurum'un 30 kapısının olduğu tespit edildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun, şehrin savunulması için yapılan kale surları üzerine Osmanlı ve İngiliz arşivlerinde yaptığı araştırmalarda, halk arasında bilinen Tebrizkapı, Erzincankapı, Kavakkapı, Karskapı, Yenikapı, İstanbulkapı, Kilisekapı ve Gürcükapının haricinde, "hendek" ve "cebir" kapılarıyla toplam 30 kapının olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabirine, Erzurum Kalesi ile ilgili araştırmaya 1998'de bitirme tezi için başladığını ve o günden itibaren çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Erzurum Kalesi'nin bu güne ulaşan az bir kısmının olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, "Erzurum Kalesi pek çok unsurunu süreçte kaybetmiş. Bunların en önemlileri de kapıları. Erzurum kapıları denince akla bizim bugün isimlerini bildiğimiz ama kendilerini göremediğimiz Tebrizkapı, Gürcükapı, Yenikapı ve Erzincankapı geliyor. Bu kapılardan yola çıkarak insanlarımız Erzurum Kale kapılarının 7-8 veya 9 olduğunu hep söylemişlerdir. 7 kapılı, 8 kapılı, 9 kapılı şehir denilmiştir ama tarihi belgeler ışığında incelediğimizde bu kapı sayısının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Osmanlılar İran tehlikesine karşı yeni bir sur daha yapmış"

Küçükuğurlu, 415'te Doğu Roma döneminde yapıldığı bilinen kale surlarının 2 kısımdan oluştuğunu vurgulayarak, Tebrizkapı denilen bölgede 2 surun bulunduğunu ve bu sur üzerinde de 2 kapının yer aldığını dile getirdi.

Doğu Roma'dan kalan Erzurum Kalesi üzerinde 8 kapı olduğunu anlatan Küçükuğurlu, şöyle konuştu:

"Ardından Osmanlılar 1570'li yıllarda İran tehlikesine karşı yeni bir sur daha yapmış. Buna 3. sur diyoruz. Bu da yeterli olmuyor, 1865-77 arasında 4. sur yapılıyor. Bu sur üzerindeki kapıların bir kısmını bugün görebiliriz. Mesela Karskapı, İstanbulkapı ve Kavakkapı bugün mevcut, Harputkapı kısmen duruyor. 1570'lerde yapılan şehrin varoş mahallelerini kuşatan 3. sur üzerinde çokta bilinmeyen bir kapı ismi cebir kapı ortaya çıkıyor. Bazı belgelerde cebir kapıların hendeğin önünde olduğu söyleniyor ama teferruat verilmiyor. Cebir kapının nasıl bir kapı olduğu, diğer kapılardan ne gibi farkları olduğunu belgeler söylemiyor fakat yaptığımız çalışmalarda en az 15 tane cebir kapı olduğunu biliyoruz."

Son yaptıkları araştırmada yeni bir kapı türü olan hendek kapılarıyla karşılaştıklarını aktaran Küçükuğurlu, bu kapıların surların dışında şehri çevreleyen hendekler üzerindeki kapılar olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarına dikkati çeken Küçükuğurlu, "Erzurum'da farklı amaçlarla kullanılan, farklı noktalarda ve kalenin değişik yerlerinde bir kısmı hendek içinde bir kısmı hendek önünde olmak üzere toplam kapı sayısının 30 olduğunu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

"Kapılar ayakta olsaydı Erzurum bir açık savaş müzesi niteliğinde olacaktı"

Erzurum üzerinde 4 surun toplam uzunluğunun 23 kilometreye kadar ulaştığını belirten Küçükuğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların her biri farklı dönemlerde yapılmış. Doğu Roma'dan tutun 1877'ye kadar yani 93 Harbi öncesine kadar toplamda 23 kilometre uzunluğunda sur yapılmış. Dolayısıyla bütün bunlar Erzurum Kalesi'nin çok özel ve çok nadir görülen büyüklükte bir kale olduğunu, zaman içerisinde kendini geliştirdiğini fakat bu süreçte bazı özelliklerini de kaybettiğini gösteriyor. Erzurum Kalesinin 4 suru ve 30 kapısı bugün ayakta olsaydı, Erzurum bir açık hava harp ve savaş müzesi niteliğinde olacaktı. Bunlar şehrin başından geçen olayları, yaşadığı sıkıntıları, zaferleri, yenilgileri hepsini gösteren kanıtlar olarak duracaktı."

Küçükuğurlu, Erzurum Kalesini incelerken öncelikle Osmanlı arşivinden istifade ettiklerine vurgu yaparak, özelikle 1700 ve 1800'lü yıllara ait tamir defterlerinde kalenin bozulan, tamire ihtiyaç duyulan yerlerinin detaylı bir şekilde incelendiğini ve keşif defterleri oluşturulduğunu gördüklerini söyledi.

Bu belgelerdeki hendek ve cebir kapılarının çoğunu bulduklarının altını çizen Küçükuğurlu, "Aynı zamanda İngiliz arşivinden çıkan haritalar bizim için çok önemli. Bu haritalar Doğu Roma'dan kalan ilk iki sur üzerindeki kapıların yerlerini gösteriyor. Osmanlı ve İngiliz arşivindeki belgeler birleştirildiğinde yapılan diğer bilimsel çalışmalar ve Erzurum Şehir Arşivindeki bazı belgelerle, ortaya 30 kapı ve 23 kilometreden oluşan 4 sur çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osmanlı, erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'un Tarihi 30 Kapısı Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:05:45. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'un Tarihi 30 Kapısı Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.