Erzurum Valiliği ISO 9001 Belgesi Aldı

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Erzurum Valiliği, vatandaşa yönelik yürüttüğü hizmetler ve kaliteli çalışma ortamından ötürü TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi aldı.

Erzurum Valiliği, TSE Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan iç işleyiş denetimleri ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından, ISO 9001 standartları çerçevesinde 31 Temmuz 2024 tarihindeki denetimler sonucunda belgeyi almaya hak kazandı.

TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TSE Bölge Müdürü İbrahim Seyhan tarafından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye takdim edildi.

Türkiye'de bu belgeye sahip 4'üncü il olan Erzurum Valiliği, bu vesileyle kamu hizmetlerini uluslararası bir standartla sunduğunu belgelemiş oldu.

Çiftçi, belgenin hak edilmesinde katkısı olan ekibe teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.