Erzurum Valiliği'nden Çığ Raporu Açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Valiliği'nden Çığ Raporu Açıklaması

Erzurum Valiliği\'nden Çığ Raporu Açıklaması

Valilik, çığ riski ile ilgili haberi yalanlayarak ıslah çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

25.12.2024 16:47
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Erzurum Valiliği, bir internet haber sitesinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde yaptırılan "Vilayetler Evi"nde çığ riskinin devam ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta bir internet haber sitesinde "Palandöken'de İRAP raporu dikkate alınmamış" başlıklı haber içeriğinde Palandöken Kayak Merkezi sınırları içinde bulunan ve 2015'te "Çığ Gözlemevi" olarak hizmet veren binada çığ olayı yaşandığı ve sonradan "Vilayetler Evi" olarak yaptırılan binada da çığ riskinin devam ettiği yönünde haber yayımlandığı belirtildi.

Haberde bahsedilen çığ olayının 2015'in şubat ayında gerçekleştiği, o zamanki Çığ Gözlemevi olarak kullanılan ve AFAD'a ait binada hafif bir hasar meydana geldiği vurgulanan açıklamada, bu durumun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda bölgede gerçekleşen çığ olaylarına ilişkin Çığ Gözlemevi'nden de bahsedildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu binanın 2019'da İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğine devredildiği anlatılarak, "Devir işleminden sonra söz konusu parselde ıslah çalışmaları yapılmış, bölgede bulunan düşebilecek kayalar kırılmış ve çığ riski için tampon bölgede genişletme çalışmalarının yanı sıra palyeleme işlemleri de yapılmıştır. Dolayısıyla bu alanda afet ıslah çalışması yapılmadığı bilgisi gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra aynı İRAP raporunda çığ tehlikesi için 'Yapısal Önlemler' başlıklı bölümde kayak merkezinde günlük rasat yapıldığı, 8 gazex tesisi ile suni çığlar üretildiği ve ağaçlandırma ve teraslama çalışmaları yapıldığı bilgisi de yer almaktadır. Ayrıca 'Yapısal Olmayan Bölümler' başlığında ise günlük çığ etütleri yapıldığı, kayak merkezinde bir meteoroloji gözlem istasyonunun yer aldığı ve kayak merkezinde 7/24 görev yapan JAK ve belediye arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunduğu bilgisi de verilmiştir. Sonuç olarak vilayetler evinin inşası öncesinde İRAP raporuna uygun olarak bölgede afet yönüyle ıslah çalışmaları yapılmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde verilen bilgiler eksik ve doğru değildir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valiliği'nden Çığ Raporu Açıklaması - Son Dakika

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