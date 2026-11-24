Erzurum Valisi Aydın Baruş, kuyumcu soygun girişiminde silahla yaralanan kardeşleri hastanede ziyaret etti.

Vali Baruş, 21 Kasım'da Taşmağazaları Caddesi'nde soygun girişiminde yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren Cem Özoltu ve Cüneyt Özoltu'yu ziyaret etti.

Kardeşlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Baruş, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Hastane Başhekimi Mesud Fakirullahoğlu da Vali Baruş'a eşlik etti.

Kentte, 21 Kasım'da gerçekleşen olayda, Recep Ö. bir kuyumcuya girip silah tehdidiyle tezgahtaki altınları poşete koydurarak iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu'yu silahla yaralayıp kaçarken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 22 Kasım'da tutuklanmıştı.