Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışına katıldı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pazaryolu ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışına katıldı.

Pazaryolu ilçesinde yapımı tamamlanan Ethem Zengin Camisi, cuma namazının ardından düzenlenen programla ibadete açıldı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, bu tür hayır işleyenlerin amel defterinin kıyamete kadar kapanmayacağını söyledi.

Camilerin İslam inancında çok büyük yeri olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizim inancımızda, kültürümüzde, cami, mescit, taziyeevi, yol, köprü, han ve hamam bunların hepsi sadaka-i cariye olarak kabul edilir ve yaptıran kişilerin de amel defterlerinin kıyamete kadar kapanmayacağı Peygamberimiz tarafından ifade edilir. Bu cami de inşallah sadaka-i cariye cinsinden bir hayır müessesesi ve burada ibadet edenler oldukça kıyamete kadar buranın sevabından Ethem Zengin abimiz de nasiplenecek. Ethem Bey, sadece cami yaptırmakla kalmamış onun yanında okul, yol, köprü, mescit, çeşme ve aynı zamanda Kur'an Kursu da yaptırmış. Dolayısıyla sadaka-i cariye sayılan eserlerinin sayısını artırmıştır. Amel defterinin ilelebet kapanmaması için bütün imkanlarını seferber etmiş. Allah varlığını ve sağlığını devam ettirsin. Kendisinden Erzurum merkezde de bir İmam Hatip Ortaokulu yaptırmasını istiyoruz. Sadaka-i cariyelerini böyle bir eserle taçlandırması Ethem Zengin ağabeyimize yakışır diye düşünüyorum."

Çiftçi, konuşmaların ardından Ethem Zengin'e plaket verdi.