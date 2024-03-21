Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, eski çağlardan itibaren tabiatla gönül bağını güçlendirecek bir hayat sürdürme gayesinde olan millet için kışı geride bırakıp bereket ve bolluğun gelişini sembolize eden, yeni başlangıçların işareti sayılan baharın başlangıcına özel bir önem atfedildiğini bildirdi.

Tabiatla insan arasındaki münasebeti artıran neşe demlerinden biri olan Nevruz'un kültürde yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu desteklediğini belirten Çiftçi, "İslamiyet'in etkisiyle giderek zenginleşmiş, Türkün ruhuna sinmiş ve benliğine yer etmiş olan Nevruz'da halkın bütün haset, kin ve nefreti bir kenara bırakarak saf ve temiz bir gönül ile hakka yönelmesinden ötürü yapılan duaların kabul olacağına dair halk arasında kuvvetli bir inanç vardır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, ataların kıştan bahara geçişin yanında zorlukların üstesinden gelip kötülükleri yenmenin de sembolü olarak gördükleri Nevruz ile milletin birlik ve dirliğinin daim olmasını öğütlediğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bizler Anadolu topraklarında bin yıldır barış ve kardeşlik içinde aynı yolda yarenlik etmiş, birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla bu güzel topraklarda barış içinde yaşamış bir milletin temsilcileri olarak Ahmed Yesevi'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin şiirlerinde ve özdeyişlerinde birleştikleri insan sevgisi ve hoşgörünün bu yolun kapılarını sonsuza kadar açık tutacağının bilincindeyiz. Saygıdeğer Erzurumluların baharı müjdeleyen Nevruz Bayramını tebrik ediyor; mertlik duygusunun ön planda tutulduğu Erzurum'da dilimizin tatlı, vicdanımızın duyarlı, kalbimizin yumuşak olduğu nice bayramlara kavuşmayı diliyorum."