Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Yabancı Uyruklu Sayısında Azalma Var - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Yabancı Uyruklu Sayısında Azalma Var

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte kademeli olarak yabancı uyruklu sayısında azalma olduğunu açıkladı. Vali Çiftçi, asayiş, narkotik, kaçakçılık, terör ve düzensiz göçle mücadele konularında geçen yıl ve bu yılın 7 aylık verilerini paylaştı. Terörle mücadelede yüzde 45'lik azalma olduğunu belirten Çiftçi, aynı dönemde göçmen kaçakçılığı olaylarının arttığını ifade etti.

05.08.2024 14:10
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2021'den itibaren kentte kademeli olarak yabancı uyruklu sayısında azalma olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, kentteki asayiş, narkotik, kaçakçılık ile organize ve siber suçlarla mücadele, terör ve düzensiz göçle mücadele kapsamında geçen yıl ve bu yılın 7 aylık verilerini paylaştı.

"Terör olaylarında yüzde 45'lik azalma var"

Geçen yıl ocak-temmuz aylarında 6 bin 213 olan asayiş olayının bu yılın 7 ayında 6 bin 619'a çıktığını anlatan Çiftçi, "Geçen yıl ocak-temmuz aylarında 340 narkotik olay meydana gelmiş, bu yıl 7 ayda ise rakam 357. Kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadelede geçen yıl 7 ayda 152 olay meydana gelmiş, bu yıl 185 olay. Terörle mücadelede geçen yıl 92 olay meydana gelmiş, bu yılın ilk 7 ayında 51 olay meydana gelmiş, azalış oranı yüzde 45'e tekabül ediyor. Asayiş, narkotik ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele suçlarında artış yaşanırken terörle mücadele konusunda yüzde 45'lik azalma var." dedi.

Çiftçi, geçen yıl söz konusu 7 ayda göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda 38 olay meydana geldiğini, geçen yıla kıyasla bu yıl bu rakamın 49'a çıktığını aktardı.

Geçen yıl ocak-temmuz aylarında kentte toplamda 7 bin 547 olayın meydana geldiğini açıklayan Çiftçi, "Bu yılın 7 ayında 7 bin 912 olay gerçekleşmiş. Tüm olaylarda yakalanan şahıs sayısı geçen yıl ilk 7 ayda 8 bin 257 iken bu yıl 8 bin 813. Yani şüpheli sayısında artış görüyoruz. Tüm bu olayların aydınlatma oranı ise geçen yılın 7 ayına göre yüzde 92." diye konuştu.

Düzensiz göçmen konusunda etkin mücadele ederek çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti.

"İlimizde 2021 yılında toplamda 5 bin 736 yabancı uyruklu varken, bu rakam 2022'de 5 bin 592'ye, 2023'te 4 bin 848'e, 2024'te 4 bin 360'a gerilemiştir. 2021'den itibaren kademeli olarak yabancı uyruklu sayısında azalma olmuştur. Uluslararası koruma kapsamında ilimizde bin 651 kişi var, geçici koruma altında olan 855 Suriyeli var. Bunun dışında bir de ilimizde ikamet izni olan yabancı sayısı 1854."

Çiftçi, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerin normalleşmesini istemeyen, yabancı düşmanlığını köpürtmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekerek, bu konuda Erzurumlu vatandaşlardan ihtiyatlı hareket etmelerini istedi.

Kentte 286 kişinin yatırım için arsa beklediğini ifade eden Çiftçi, Erzurum'un istihdam problemine öncelik verip turizm ve istihdamı geliştirme hedefi doğrultusunda önemli çalışma ve görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Yabancı Uyruklu Sayısında Azalma Var - Son Dakika

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