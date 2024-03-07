Erzurum ve Ağrı\'da 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı kaza ve 300 yaralı kaydedildi.