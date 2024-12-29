Erzurum ve Kars'ta Kar Engeli

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da özellikle önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 281 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
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