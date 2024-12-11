Esad Güvende, İade İhtimali Yok

MOSKOVA, 11 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu söyledi.
Rusya'nın RIA Haber Ajansı'nın haberine göre Ryabkov salı günü yaptığı açıklamada, "Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda ayrıntı vermem çok yanlış olur. Ancak kendisi güvende" dedi.
Ryabkov, Esad'ın iade edilme ihtimaline ilişkin ise Rusya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne taraf olmadığını belirtti.
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