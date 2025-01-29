Esad'ın Zulmü: Yaşlı Adamın Hatıraları - Son Dakika
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Esad'ın Zulmü: Yaşlı Adamın Hatıraları

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Yaşlı adam, Esad rejiminin yıktığı evini ziyaret ederek yaşadığı acıları ve zulmü anlattı.

29.01.2025 19:38
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- Esad rejiminin yıktığı evini ziyaret eden yaşlı adam, Esad'ın zulmünü anlattı

ŞAM - Suriye'deki iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle yaralar sarılmaya başlarken, doğup büyüdüğü evin enkazını ziyaret eden Muhammed Gazi Kueyfi, Esad'ın zulmünü anlattı.

Suriye'de uzun yıllar halkına zulmeden Esad rejiminin 8 Aralık tarihinde devrilmesiyle birlikte vatandaşlar yaşam alanlarını onarmaya başladı. Esad'ın zulmünden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Şam'a bağlı Zabadani ilçesinde yaşayan vatandaşlar, enkaza dönen evlerine dönerek temizliyor. İlçede yaşayan 53 yaşındaki Muhammed Gazi Kueyfi, 1937 yılında inşa edilen ve bombalarla yıkılan evini ziyaret etti. Yüzlerce anısının olduğu evini oğlu ile ziyaret eden Muhammed Gazi Kueyfi, yaşadıklarını anlattı.

"Esad, ona muhtaç kalmamız için yaşamımızı kısıtlıyordu"

İki katlı evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Muhammed Gazi Kueyfi, "Bizim evimiz enkaza döndü. Bu evde abimin, kardeşimin, annemin, babamın yani hepimizin hatıraları vardı. Bu ev 1937'de inşa edilmişti. Rejim, hem tarihimizi hem evimizi bitirdi. Çok şükür gençlerimiz geldiler ve bizi özgürleştirdiler. Tekrar evimize geldik ve inşa edeceğiz. Geride kalan her şeyi unutup hayatımıza yeniden başlayacağız. Ailemin tamamı burada, annem ve babam vefat etti. Biz yaşıyor muyduk? Tabi ki yaşamıyorduk. Yaşayan bir ölü gibiydik. Bundan sonra en güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Zalim Esad, hiçbir şeyimizi bırakmadı. Her şeyimizi almıştı. Esad döneminde çok fazla boğulmuştuk, kötü bir hayat sürüyorduk. Aslında her şeyimiz vardı ama Beşar Esad yönetimi, küçük bir bakkal bile açılmasına izin vermiyordu. Ona muhtaç kalmamız için yaşamımızı kısıtlıyordu. Ama şimdi çok şükür Rabbim bize bu günleri gösterdi" dedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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