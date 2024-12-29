Esad Rejimi Tarihi Türbeyi Yıktı

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- Esad'ın bombaladığı 2 bin 744 yıllık tarihi türbeden geriye yıkıntılar kaldı

ŞAM - Esad rejiminin bombalarıyla ayakta hiçbir yapının kalmadığı Doğu Guta'da 2 bin 744 yıllık tarihi türbenin de yerle bir olduğu ortaya çıktı.

Esad rejiminin yıllardır halk üzerinde uyguladığı zulüm, rejimin devrilmesinin ardından tek tek gün yüzüne çıkıyor. Yıllardır bombalarla yıkıma uğrayan Doğu Guta'da bölge halkı tarafından Hz. Hızır'ın makamı olarak adlandırılan 2 bin 744 yıllık tarihi türbenin de yerle bir olduğu ortaya çıktı.

"Burası Hazreti Hızır'ın makamı"

Türbenin Esad tarafından bombalanarak yıkıldığını söyleyen Mejd El Haldi, "Bu çok eski bir makam. M.Ö. 720 senesinden beri burada. Burası Hz. Hızır'ın makamı. Bu topraklar savaş yüzünden mahvoldu. Esad'ın buraları bombalaması sonucu bunlar yaşandı. Bu gördüğünüz bütün enkazlar rejim yüzünden oldu. Buradaki bütün evler, camiler Esad rejimi tarafından yağmalandı ve soyuldu" dedi.