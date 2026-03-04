Mansur Yavaş: "7 Mart'ta Esat Hâl Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'ni Başkentlilerle Buluşturuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mansur Yavaş: "7 Mart'ta Esat Hâl Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'ni Başkentlilerle Buluşturuyoruz"

04.03.2026 10:07  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7 Mart Cumartesi günü Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin açılışını duyurdu. Yenilenen Esat Semt Hali'nin kültür, sanat ve gençlik için yeni bir buluşma noktası olmasını hedefliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesini Başkentlilerle buluşturuyoruz. 1980'li yıllarda semt hali olarak inşa edilen, yıllar içinde işlevini yitiren Esat Semt Hali ve Çarşısı'nı yenileyerek Esat Hal adıyla yeniden Ankara'ya kazandırdık. Kültür, sanat, gençlik, üretim ve mahalle yaşamını aynı çatı altında buluşturan bu alanın Ankaralıların yeni buluşma noktası olmasını diliyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin 7 Mart Cumartesi günü açılacağını duyurdu.  Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş şunları kaydetti:

"7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesini Başkentlilerle buluşturuyoruz. 1980'li yıllarda semt hali olarak inşa edilen, yıllar içinde işlevini yitiren Esat Semt Hali ve Çarşısı'nı yenileyerek Esat Hal adıyla yeniden Ankara'ya kazandırdık. Kültür, sanat, gençlik, üretim ve mahalle yaşamını aynı çatı altında buluşturan bu alanın Ankaralıların yeni buluşma noktası olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Ruşen Keleş, Cumartesi, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: '7 Mart'ta Esat Hâl Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'ni Başkentlilerle Buluşturuyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:27:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "7 Mart'ta Esat Hâl Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'ni Başkentlilerle Buluşturuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.