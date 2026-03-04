Mansur Yavaş: "7 Mart'ta Esat Hâl Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'ni Başkentlilerle Buluşturuyoruz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesini Başkentlilerle buluşturuyoruz. 1980'li yıllarda semt hali olarak inşa edilen, yıllar içinde işlevini yitiren Esat Semt Hali ve Çarşısı'nı yenileyerek Esat Hal adıyla yeniden Ankara'ya kazandırdık. Kültür, sanat, gençlik, üretim ve mahalle yaşamını aynı çatı altında buluşturan bu alanın Ankaralıların yeni buluşma noktası olmasını diliyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin 7 Mart Cumartesi günü açılacağını duyurdu. Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş şunları kaydetti:

