ESBEM, 3 yılda 5 şehirde 117 firma ve 4 kamu kuruluşunu belgelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ESBEM, 3 yılda 5 şehirde 117 firma ve 4 kamu kuruluşunu belgelendirdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, 3 yıl içinde 5 farklı şehirdeki 117 firma ve 4 kamu kuruluşunun 2 bin 500 çalışanını belgelendirdi. Metal, makine, ulaştırma ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ESBEM AŞ, sanayi çalışanlarının mesleki bilgisini artırmayı hedefliyor. Merkez, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Bilecik, Kütahya ve Tekirdağ'da da belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

28.07.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu olan sanayi iş kolları için belgelendirme faaliyeti yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinin, 3 yılda 5 şehirdeki 117 firma ile 4 kamu kuruluşunun 2 bin 500 çalışanını belgelendirdiği bildirildi.

EOSB'den yapılan açıklamaya göre, metal, makine, ulaştırma ve kimya olmak üzere, 4 ana sektör ile 13 meslek dalında tek ve yetkili kurum olarak belgelendirme yapan ESBEM AŞ, sanayi çalışanlarının mesleki bilgisini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM AŞ Başkanvekili Yavuz Ayva, kuruldukları günden bu yana sanayicilerin hizmetinde olduklarını belirtti.

Merkezin yalnızca Eskişehir'de değil çevre illerde de belgelendirme yaptığını aktaran Ayva, şunları kaydetti:

"Hizmeti sanayicilerin ayağına götüren merkezimiz, kısa sürede sanayicilerimizin tercihi bir kurum haline gelmiştir. ESBEM AŞ, 3 yılda Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bilecik, Kütahya ve Tekirdağ'da toplam 117 firma ve 4 kamu kuruluşunda, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği standartlarda belgelendirme çalışması yapmıştır."

Ayva, ESBEM AŞ faaliyete geçirilmeden önce kentte belgelendirme çalışması yürüten firma olmadığına değindi.

Böylece büyük bir mağduriyeti giderdiklerini vurgulayan Ayva, 7 gün 24 saat Eskişehir sanayisinin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Tekirdağ, Kütahya, Bilecik, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESBEM, 3 yılda 5 şehirde 117 firma ve 4 kamu kuruluşunu belgelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 13:00:11. #1.11#
SON DAKİKA: ESBEM, 3 yılda 5 şehirde 117 firma ve 4 kamu kuruluşunu belgelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement