Esed'in Kuzeni Atıf Necib Gözaltında

Güncel

Suriye'de, devrik lider Beşşar Esed'in kuzeni ve çöken rejimin Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanı olan Atıf Necib gözaltına alındı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Necib, Suriye halkına karşı işlediği suçlar gerekçesiyle yakalandı.

Lazkiye Valiliği Asayiş Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Necib'in, yargılanmak ve hesap vermek üzere ilgili makamlara sevk edildiği belirtilerek, "Necib, Suriye halkına karşı suç işleyenlerden biri olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Atıf Necib, Dera'daki protestoların bastırılmasında rol oynadı

Beşşar Esed'in kuzeni, çöken rejimin Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanı Atıf Necib, 2011'deki barışçıl gösterilerin bastırılmasında rol aldı.

Dera'da, rejim karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınıp işkence görmesine tepki amaçlı başlayan protestolar, Necib'in talimatları doğrultusunda orantısız şiddetle bastırıldı. Güvenlik güçleri, protesto yürüyüşlerine gerçek mermilerle müdahale ederken gözaltına aldıkları sivillere işkence uyguladı.

Necib, Dera halkını toplu cezalandırma politikalarıyla hedef alarak bölgedeki su, gıda ve tıbbi yardımlara erişimi engelledi.