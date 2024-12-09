Esed Rejiminin İşkenceyle Öldürdüğü Cesetler Bulundu

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Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Suriye'de devrilen ve yüz binlerce kişiyi işkenceden geçiren Beşşar Esed rejimi tarafından kısa süre önce işkenceyle öldürüldüğü anlaşılan kişilerin cesetlerine ulaştı.

Sednaya Hapishanesi ve diğer işkence merkezlerindeki vahşetin izlerini araştıran AA ekipleri, öldürülen kişilerin hastanelerdeki izlerini sürdü.

Başkent Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'ne giden AA ekibi, burada, kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.

Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu dikkati çekti.

İşkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

Hastaneye araştırma için gelen bazı gruplar da çürümeye başlayan cesetlerin durumunu belgelendirip kayıt altına alarak, kimlik tespitlerini yapmaya hazırlanıyor.

Suriye'de devrilen Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının, ülke genelinde ölüm merkezine dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor.

Bunların en bilineni olan Sednaya Hapishanesi'ne akın akın gelen binlerce kişi halen yakınlarına ait izler bulmaya çalışıyor.