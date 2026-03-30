Eşek Saldırısında 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

30.03.2026 15:55
Afyonkarahisar'da bir eşeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki çocuk, eşeğin saldırması sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Akkonak köyünde 28 Mart Cumartesi günü yaşanan olayda, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.D.A., bir eşeğin saldırısına uğradı.

Çocuğun yardım çığlıklarını duyan ağabeyi, sopayla eşeği korkutarak uzaklaştırdı.

Eşeğin ısırıkları ve tekmeleri sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dede Ali Aktaş, AA muhabirine, olay günü torununun evin önünde bisiklete bindiğini, oyun oynadığını söyledi.

O sırada bir eşeğin torununa aniden saldırdığını ifade eden Aktaş, "Torunumu ağabeyi kurtarmış. Ağabeyi olmasaydı belki daha başka şeyler olabilirdi. Hastaneye gittik hemen. Sırtında yara bere var." diye konuştu.

Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eşeğin, kız çocuğuna saldırdığı, bisikletinin arkasına saklanarak kaçmaya çalışan çocuğu bir süre sonra yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.

Bu sırada elinde sopayla gelen bir kişi, eşeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtarıyor.

Kaynak: AA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
