Eşekli Gezinme Renkli Anlar Yarattı

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Caddede eşekle gezinti renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaşın eşeğiyle Yunus Emre Bulvarında dolaştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da akşam saatlerinde eşeğiyle cadde boyunca dolaşan bir vatandaş dikkat çekti. Yunus Emre Bulvarı boyunca eşeğiyle gezen vatandaş, görenleri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. Renkli görüntüler oluşturan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.