Esenboğa Havalimanı\'nda Araçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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ANKARA Esenboğa Havalimanı'nda otoparkta araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kedinin sahibinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, veterinere götürülen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenboğa Havalimanı'nın kapalı otoparkında dün sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar ve havalimanında görevli polis ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

SAHİBİNE İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi. Ekipler, yapılan araştırmada, bu kişinin kediyi araçta bırakıp yurt dışına gittiğini tespit etti. Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.