 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esener'de madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Esener'de madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi

Esener'de madde bağımlısı H.K., tedaviyi reddederek AMATEM'e gitmek istemeyince kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri tarafından evden çıkarmak istendiğinde silah gösteren H.K., özel harekat ekipleri tarafından operasyonla gözaltına alındı. H.K.'nın yakınları ise operasyon sonrası sinir krizi geçirdi.

Esener\'de madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi
30.12.2023 - 18:53,
Abone Ol

ESENLER'de iddiaya göre madde bağımlısı H.K., tedaviyi reddederek AMATEM'e gitmek istemeyince kendisini eve kilitledi. Evden çıkarmak isteyen polis ekiplerine silah gösteren H.K., özel harekat ekipleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Albayrak Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı H.K., tedavi edilmek üzere ailesi tarafından AMATEM'e götürülmek istendi. Bunun üzerine H.K., tedaviyi reddederek kendisini evine kilitledi. Yakınları, H.K.'nin kendine zarar vermesinden korkarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.K., olay yerine gelen ekiplere tabanca göstererek tedavi olmak istemediğini söyledi. Polis Özel Harekat Ekipleri, kapıyı kırarak H.K.'yı gözaltına aldı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Evde kendine zarar vererek hafif yaralanan H.K.'nın tedavisinin ardından AMETEM'e sevk edileceği öğrenildi. Operasyon sonrası H.K.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esener'de madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 Özgür Özel: "Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Esener'de madde bağımlısı şahıs, tedaviyi reddederek kendini eve kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement